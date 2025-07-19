فيديو مؤثر لـ"الأمير النائم" قبل وفاته.. لحظة تحريك يده في الغيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل وفاته بنحو 5 سنوات، وثق مقطع فيديو نادر لحظة مؤثرة استجاب فيها الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميا بـ"الأمير النائم"، بحركة بسيطة من يده رغم بقائه في غيبوبة استمرت 20 عاما، انتهت بوفاته اليوم السبت.

عندما حرك "الأمير النائم" يده

الفيديو الذي أعادت الأميرة ريما بنت طلال نشره عام 2020، أظهر لحظة طلب أحد الأشخاص من الأمير تحريك إصبعه، فاستجاب له بالفعل، ثم أعاد الطلب برفع اليد بشكل أكبر، فحرك الأمير كفه ببطء في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا، بحسب شبكة CNN.

وعلقت الأميرة على الفيديو قائلة: "يارب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي، وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء، اللهم اشفِ حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به".

الأمير الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين

كما سبق أن ظهرت استجابات مماثلة للأمير، إذ نشرت الأميرة ريما في 2019 مقطعًا آخر يظهر تحريك رأسه من اليمين إلى اليسار، وعلقت حينها: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين.. يارب لك الحمد والشكر".

وكان الأمير الوليد قد دخل في غيبوبة عام 2005 إثر حادث مروري أثناء دراسته بالكلية العسكرية، وظلت حالته محط اهتمام واسع، وسط تضارب في التقييمات الطبية، وأحضر له وفد طبي دولي ضم ثلاثة أطباء من الولايات المتحدة وآخر من إسبانيا في محاولة لوقف النزيف في الرأس، إلا أن حالته لم تتغير حتى وافته المنية اليوم.