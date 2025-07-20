الامارات | «بعد منتصف العمر».. النوم الكافي يساعد في حماية قلب المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ فترة انقطاع الطمث من المراحل الحساسة، إذ لا تتغير فيها مستويات الهرمونات فحسب، بل يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق موقع «أبونيت.دي» الذي يُعدّ البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وأوضح الموقع أنه وفقاً لدراسة طويلة الأمد شملت نحو 3000 امرأة في منتصف العمر، قام فريق بحثي بتتبع العوامل التي تؤثر في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وارتبطت أربعة جوانب ارتباطاً وثيقاً بصحة القلب، وهي مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، والتدخين، ومدة النوم.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النوم الكافي يساعد في حماية القلب خلال مرحلة انقطاع الطمث، إذ تمتعت النساء اللواتي حصلن على ما بين سبع وتسع ساعات من النوم في المتوسط، بصحة قلب أفضل وعمر أطول.