الامارات | نسخة طبق الأصل من جرس كاتدرائية ناغازاكي المدمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت كاتدرائية ناغازاكي القطعة الأخيرة من ترميم نسخة طبق الأصل من جرسها الذي دمر قبل نحو 80 عاماً جراء إسقاط القنبلة الذرية الأميركية الثانية على اليابان.

وقام فريق ياباني بأعمال الترميم.

وأطلق مطران ناغازاكي، ميشياكي ناكامورا، على الجرس الجديد اسم «جرس سانت كاتيري للأمل»، خلال مراسم أول من أمس حضرها أكثر من 100 شخص.

ومن المقرر تعليق الجرس داخل الكنيسة في برج الجرس الخاوي - للمرة الأولى - في التاسع من أغسطس المقبل في الذكرى السنوية للقصف.

وسقطت القنبلة الأميركية في التاسع من أغسطس 1945 ما أسفر عن 70 ألف قتيل في المدينة.