تسريحات تخفي فراغات الشعر الأمامية من النجمات: حلول ذكية لإطلالة متألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 10:24 صباحاً - هل تعانين من شعر خفيف عند مقدمة الرأس وتشعرين أن هذا الأمر يؤثر على ثقتك بإطلالتك؟ لا تقلقي، فأنت لست وحدك، فمشكلة الشعر الخفيف من الأمام تواجه الكثير من النساء، سواء بسبب الوراثة، أو التغيرات الهرمونية، أو التسريحات المتكررة التي تؤثر سلبًا على البصيلات. لكن الجمال لا يعني الكثافة فقط، بل الذكاء في اختيار ما يناسبك، وقدرتك على تحويل التحدي إلى فرصة للتألق بأسلوبك الخاص.

في هذا المقال ، سنأخذك في جولة شاملة لأفضل تسريحات الشعر التي تناسب الشعر الخفيف من الأمام، وتمنحك مظهرًا أكثر كثافة وجاذبية. سنشاركك حيلًا ذكية، وأسرارًا من خبراء تصفيف الشعر، ونقترح تسريحات عصرية وأنثوية تمنحك ثقة وجمالًا دون الحاجة إلى إضافات معقدة.

تسريحات مثالية للشعر الخفيف من المقدمة

الشعر الخفيف عند المقدمة لا يجب أن يكون مصدر قلق دائم. بل على العكس، هناك عشرات الحلول الذكية التي تجعل من هذه المشكلة ميزة يمكن تحويلها إلى لمسة جمال فريدة. اختاري التسريحات التي تبرز ثقتك وتناسب شكل وجهك، ولا تترددي في التجربة والابتكار لتجدي ما يليق بك مستوحى من النجمات:

الغرة الجانبية (Side Bangs)

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الغرة الجانبية تعتبر من أكثر الحيل نجاحًا لإخفاء الفراغات عند مقدمة الشعر. تساعد على تغطية الجبهة جزئيًا وتمنح وهم الكثافة. تناسب الوجه البيضاوي والمربع وتمنحك لمسة أنثوية ناعمة.

ريهانا Rihanna تعتمد الغرة الجانبية لإخفاء مقدمة الشعر أحيانًا، وتضفي لمسة أنثوية جذابة على ملامحها.

التسريحات المموجة (Wavy Styles)

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الشعر المموج يعطي انطباعًا بكثافة أكبر. يمكن استخدام مكواة تجعيد خفيفة لعمل تموجات تبدأ من منتصف الشعر حتى الأطراف، مع رفع بسيط عند الجذور بواسطة سبراي لزيادة الحجم.

جيجي حديد Gigi Hadid تميل إلى تموجات طبيعية وناعمة تمنح شعرها حجمًا إضافيًا وتخفف من مظهر الخفة في الأمام.

الكعكة الفوضوية (Messy Bun) مع خصل منسدلة

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رفعة الكعكة العفوية مع خصل رفيعة منسدلة عند الجبهة تعطيك مظهرًا طبيعيًا يخفي الخفة، وتناسب الإطلالات اليومية والكاجوال.

جينيفر لورنس Jennifer Lawrence تختار الكعكة الفوضوية بخصل أمامية لتمنح وجهها نعومة وتغطي مقدمة الرأس بخفة.

ذيل الحصان المنخفض مع خصل أمامية

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تسريحة بسيطة وأنيقة، يمكن ترك خصلتين على جانبي الوجه أو عمل غرة جانبية، مما يساعد على تغطية الفراغات وإبراز معالم الوجه.

سيلينا غوميز Selena Gomez غالبًا ما تعتمد تسريحة ذيل الحصان لتبدو طبيعية وأنيقة، وتخفي أي مناطق خفيفة بطريقة أنثوية.

البوب المدرج (Layered Bob)

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قصة البوب القصير مع تدرجات تعطي شعورًا بالكثافة وتناسب صاحبات الشعر الخفيف. يمكن اعتماد غرة جانبية أو حتى طبقات خفيفة عند المقدمة.

إيما ستون Emma Stone تعتمد قصة البوب المدرج التي تضيف كثافة للشعر وتغطي المقدمة بستايل عصري أنيق.

تسريحة النفخة الأمامية (Pouf Hairstyle)

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رفع بسيط عند مقدمة الرأس يعطي وهمًا بالكثافة. يمكن استخدام دبوس خفي أو مشط صغير مع مثبت شعر خفيف لتحقيق هذا الشكل.

زندايا Zendaya من أكثر النجمات اعتمادًا على تسريحة النفخة الأمامية في السجادة الحمراء، لإضفاء كثافة وأناقة كلاسيكية.

الشعر المفروق بشكل غير مركزي (Off-Center Part)

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الفرق الجانبي بدلًا من الوسطي يساعد على تمويه مناطق الفراغ. اقلبيه جهة لم تستخدميها من قبل لتحصلي على حجم إضافي تلقائي.

كيم كارداشيان Kim Kardashian كثيرًا ما تستخدم الفرق الجانبي لتوازن شكل الجبهة وتعطي انطباعًا بكثافة الشعر في المقدمة.

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