الامارات | هل يتجسس أحدٌ على هاتفك ! كيف تكتشف ذلك ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلجأ بعض الهاكرز إلى تثبيت تطبيقات تجسس على هاتفك دون أن تدري، لكنك بإمكانك ملاحظة مجموعة من العوامل، غير المعتادة على هاتفك، كسخونة الهاتف في وضع الخمول، أو استهلاك بيانات بدرجة عالية، أو سماع أصوات ونقرات على هاتفك أو تحرك شاشة هاتفك بدون إرادتك، كل هذه الأشياء تشير إلى احتمالية كبيرة لوقوع ضحية لبرامج تجسس خبيثة.

استنزاف البطارية

إذا كانت بطارية هاتفك تنفد أسرع من المعتاد، حتى مع الاستخدام العادي، فقد يكون هناك تطبيق تجسس يعمل في الخلفية، لذلك تحقق من إعدادات هاتفك لمعرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للطاقة.

استهلاك بيانات

تقوم برامج التجسس بإرسال البيانات إلى خادم بعيد، مما يزيد من استهلاك البيانات، لذلك يجب عليك أن تراجع استهلاكك للبيانات في الإعدادات.

ارتفاع درجة الحرارة

إذا كان هاتفك دافئاً في حالة الخمول، فقد يشير ذلك إلى وجود تطبيق مخفي يعمل بشكل مستمر.

أصوات أو أنشطة غير عادية

قد يشير سماح أصوات ثابتة أو نقرات أثناء المكالمات أو رؤية التطبيقات تفتح وتغلق بشكل غير متوقع إلى وجود مراقبة لهاتفك.

مراجعة التطبيقات المثبتة

قد تتخفى تطبيقات التجسس على أنها تطبيقات شرعية أو تختفي تماماً من درج التطبيقات لديك، فابحث عن تطبيقات غير مألوفة، والتي قد تكون أسماء مثل "خدمة النظام" أو "حالة الجهاز" أو مصطلحات عامة مثيرة للريبة، تحقق من التطبيقات التي تحتوي على أذونات زائدة مثل الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع ،إذا لاحظت تطبيقاً غير مألوف، فابحت عن اسمه على الإنترنت للتحقق من صحته، تجنب حذف التطبيقات المشبوهة فوراً، فقد ينبه ذلك مثبتها.

التحقق من الوصول غير المصرح به إلى الحسابات

قد تتطلب تطبيقات التجسس حساباً لإرسال البيانات المجمعة تحقق من الحسابات أو بيانات تسجيل الدخول غير المألوفة، ابحث عن حسابات البريد الإلكتروني غير المعروفة أو الخدمات السحابية، أو تطبيقات المراسلة المسجلة على جهازك، تحقق من بريدك الإلكتروني وابحث عن إشعارات تسجيل الدخول المشبوهة أو طلبات إعادة تعيين كلمة المرور.

فحص الأذونات والإعدادات

قد تستغل تطبيقات التجسس ميزات إمكانية الوصول المراقبة شاشتك، تأكد من تعطيل تثبيت التطبيقات.

وحسب "تايم أوف انديا" ينصح الخبراء بالتوقف عن استخدام بعض تطبيقات الخرائط لأنها تجمع كمية هائلة من البيانات، ويجب عليك إلغاء تثبيتها حيثما أمكن ذلك، وإيقاف تشغيل المساعد الصوتي، وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها، وتشغيل حماية البيانات.