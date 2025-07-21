توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت مع وجود القمر من الثور من اجمل ايام الاسبوع واكثرها حظا من ناحية الفرص الثمينة فترة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات دعم كلي حاول ان تستفيد وتنهي الاعمال الصعبة والمهمة الاعمال المعقدة والمستحيلة هنالك انفتاح تام باتجاهك لا تتأخر ولا تضيع الوقت الثمين يصل القمر الى الجوزاء بين الاحد والثلاثاء ايام جيدة تحمل عملا جديدا وافراحا واحتفالات

عاطفياً: ان وجود كوكب الحب الزهرة في الجوزاء في موقع مناسب يسلط الضؤ على جمال شخصيتك الجذابة لتكون مجمل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف ومشجعة على التلاقي والتعارف للعازب اجواء حالمة ورومنسية جدا سوف تحظى بفرص مميزة وصدف سعيدة انها فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة