توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت القمر الى برج الثور المواجه لبرجك فتتبتعد عن الاضواء وتدخل في صمت بعيدا عن الصخب وتفضل ان تهتم في امورك الشخصية المنزلية والصحية ينتقل القمر الى برج الجوزاء بين الاحد والثلاثاء ما يعني الكثير من المحبة والانفراج والحظوظ كل الامور العالقة تتحلحل وسيكون بانتظارك نوع من ارتباطات مهنية وعاطفية وتتاح لك فرص مهمة وغير متوقعة وتكون ابتسامتك من القلب

عاطفياً: تعيش اجواء عائلية وعاطفية مميزة ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء او علامات اكاديمية ناجحة تخص احد الاولاد للعازب يتحدث كوكب الزهرة من برج الجوزاء الهوائي الصديق عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها من اجل اعادة الامور الى مجراها الطبيعي