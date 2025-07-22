الامارات | إلى عشاق تربية القطط.. ابتكار ذكي يسهل «المهمة الصعبة» عليكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف تسهيل حياة مُربّي القطط، وعشاق هذه الحيوانات الأليفة، ومقتنيها في المنازل، أطلقت شركة «موفا» مرحاضاً خاصاً ذكياً جديداً.

وأوضحت الشركة الصينية أنه من الناحية التقنية يعمل الجهاز LR10 Prime كمصفاة كبيرة تقوم أوتوماتيكياً بإزالة فضلات القطط من الرمل المستخدم وتخزينها في حاوية مخصّصة بسعة 11 لتراً، أما سعة الرمل الجديد القابل للاستخدام فتبلغ ستة لترات.

وللتخلص من الروائح الكريهة، يعتمد النظام على فلتر فحم نشط ومروحة تهوية مدمجة في الحجرة العلوية، في حين يتم استخدام نوع من المعطر في الحجرة السفلية.

ويتم الترويج للجهاز على أنه آمن بفضل وجود عدة مستشعرات تضمن حماية الحيوان الأليف، بما في ذلك رادار ونظام وزن ومستشعر أشعة تحت الحمراء يمكنه التعرف على وجود حيوانات يصل وزنها إلى 10 كيلوجرامات أو على الأقل التحقق من وجود حيوان في محيط الجهاز.

ويدعم الجهاز الجديد تطبيقاً ذكياً يتيح للمُربّي إمكانية مراقبة عدد مرات استخدام المرحاض من قبل القط، مما يوفر بيانات مفيدة حول سلوك الحيوان ونظافته.