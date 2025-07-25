الامارات | الولايات المتحدة: القبض على ممرضة عملت بـ 20 اسمًا مستعارًا ووثائق مزورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة ولاية بنسلفانيا القبض على امرأة أمريكية عملت منذ بداية جائحة "كورونا" كممرضة، مستخدمة أسماء مستعارة ووثائق مزورة.

وكشفت شبكة ABC News أن شانون نيكول، 39 عاما، استخدمت منذ عام 2020 حوالي 20 اسما مستعارا وسبعة أرقام ضمان اجتماعي مختلفة، منتحلة صفة ممرضات من ولايات مختلفة، وعملت في دور رعاية المسنين ومراكز إعادة التأهيل، وقدمت وثائق ورخص عمل مزورة.

وكانت نيكول تلجأ إلى خدمات وكالات التوظيف للعثور على عمل، حتى سجلت في شركة وهمية حصلت من خلالها على وظيفة بشكل مستقل. وعثرت الشرطة خلال التحقيق على العديد من بطاقات الهوية المزورة، وأدوية موصوفة، وسجلات طبية، ومعدات.

وحاولت المرأة عند اعتقالها إظهار هوية مزورة لضباط الشرطة، ولكن دون جدوى. ويبحث المحققون عن الأشخاص الذين عملت معهم لاستبعاد أي تأثير سلبي على صحتهم.

وتواجه المتهمة 43 تهمة، من بينها تعريض حياة المرضى للخطر، وسرقة الهويات، وتزوير الوثائق، واستخدام رخص عمل مزورة، وحيازة أدوات لتعاطي المخدرات.