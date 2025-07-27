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الامارات | شد الحبل على بحر جميرا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | شد الحبل على بحر جميرا 1/2
  • الامارات | شد الحبل على بحر جميرا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شد الحبل على بحر جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرح ونشاط على شواطئ دبي الجميلة، وتحديداً على بحر جميرا، الذي يُعد ملاذاً مبهجاً يستقطب الكثيرين للاستمتاع بالسباحة، وكذلك بالألعاب المائية التي تنشر الفرح بين عشاقها، وتمنحهم جرعات إضافية من السعادة.. وأيضاً الألعاب التقليدية، كما الحال هنا مع «شدّ الحبل» الذي تمارسه مجموعة من أجيال المستقبل، التي تستثمر العطلة في كل ما هو مفيد وممتع.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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