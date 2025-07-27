الامارات | شد الحبل على بحر جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرح ونشاط على شواطئ دبي الجميلة، وتحديداً على بحر جميرا، الذي يُعد ملاذاً مبهجاً يستقطب الكثيرين للاستمتاع بالسباحة، وكذلك بالألعاب المائية التي تنشر الفرح بين عشاقها، وتمنحهم جرعات إضافية من السعادة.. وأيضاً الألعاب التقليدية، كما الحال هنا مع «شدّ الحبل» الذي تمارسه مجموعة من أجيال المستقبل، التي تستثمر العطلة في كل ما هو مفيد وممتع.