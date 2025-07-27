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الامارات | رصد أصغر ثعبان في العالم من جديد.. طوله 8 سنتيمترات

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واشنطن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | رصد أصغر ثعبان في العالم من جديد.. طوله 8 سنتيمترات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُصدت أفعى خيط بربادوس، وهي نوع صغير جداً من الثعابين لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد نحو 20 عاماً من آخر عملية رصد موثقة لها.

وتُعدّ أفعى خيط بربادوس، أصغر ثعبان في العالم، إذ يراوح طولها بين ثمانية و10 سنتيمترات عند البلوغ.

وبعد أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجدداً تحت حجر في مارس الماضي، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة «ري: وايلد» المعنية بحماية البيئة. وقال كونور بليدز، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان: «لم تُرصَد إلا مرات قليلة منذ عام 1889».

وأفعى خيط بربادوس معرضة للخطر بشكل خاص، إذ إنّ الأنثى تضع بيضة واحدة فقط في كل مرة.

وأكد جاستن سبرينغر، من منظمة «ري: وايلد» غير الحكومية، أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تُعدّ «تذكيراً لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جداً وتحتاج إلى الحماية».

ولم يبقَ سوى 2% فقط من الغابة الرئيسة في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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