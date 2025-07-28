الامارات | أم تحاول تهريب مخدرات في حقيبة طفلها.. ومنظمة تدافع: عصابة أجبرتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلقي القبض على أم بريطانية لطفلين في موريشيوس بعد محاولتها تهريب مخدرات داخل حقيبة ابنها البالغ من العمر ست سنوات.

وأوقفت ناتاشا أرتوغ (35 عاماً)، إلى جانب سبعة آخرين بتهمة حمل حشيش بقيمة 1.6 مليون جنيه استرليني (نحو مليوني دولار أميركي) في أمتعتهم على متن رحلة من جاتويك إلى مطار سير سيووساغور رامغولام الشهر الماضي.

وُجدت في حقيبة الطفل 24 عبوة مخدرات تزن 14 كغم، وهو ما وصفته السلطات الموريشيوسية بأنه «أمرٌ شنيع وغير إنساني».

وأضافت: «هذه واحدة من أكثر الحالات إثارة للاشمئزاز التي واجهناها في السنوات الأخيرة». كما أُلقي القبض على شريك ناتاشا، فلوريان ليسمان (38 عاماً)، وقيل إنه كان يحمل 32 عبوة مخدرات، وفقاً لصحيفة «لو موريسيان» المحلية. كما تم توقيف ستة آخرين للسبب ذاته، ونُقل الصبي جواً إلى المملكة المتحدة ويقيم حالياً مع والده.

لكن «منظمة العدالة في الخارج» دافعت عن المرأة وقالت إنها أُجبرت على تهريب المخدرات من قِبل أشخاص هددوها هي وعائلتها، وفقاً لما ذكرته. وأطلقوا حملة تبرعات لتغطية تكاليف المحاماة لناتاشيا وإعادتها إلى المملكة المتحدة. وكتبوا: «ناتاشيا أم عزباء لطفلين، تعاني من الألم العضلي الليفي، لكنها تدرس في الجامعة وتعمل على توفير مستقبل أفضل لأطفالها. أُجبرت على السفر إلى موريشيوس مع ابنها الصغير، وعلى حمل أمتعة لم تكن تعلم أنها تحتوي على المخدر، من قِبل متورطين في تجارة المخدرات استغلوا ضعفها وهددوها وأسرتها بعنف شديد إذا رفضت الامتثال لأوامرهم. وتُثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن استغلال عصابة إجرامية لأم شابة. وتواجه الآن محاكمة جنائية في موريشيوس، وهي منفصلة عن أطفالها، وتفتقر إلى الموارد اللازمة للدفاع الكافي عنها، وجمع الأدلة على الإكراه والاستغلال اللذين أدىا إلى تورطها فيهما.