حادث مروري مروع في جازان يؤدي إلى وفاة 4 معلمات وسائقهن وإصابة آخرين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت محافظة الداير في منطقة جازان صباح اليوم الاثنين بحادث مروري مأساوي، حيث انحرفت مركبة تقل عددًا من المعلمات وانقلبت على الطريق الجبلية أثناء توجههن إلى العمل.

وبفاجأة مؤلمة، لقي أربع معلمات حتفهن على الفور في موقع الحادث، بالإضافة إلى وفاة السائق نتيجة لإصاباته الخطيرة بعد نقله إلى مستشفى بني مالك العام. وأصيبت معلمتان أخريان، إحداهما في حالة حرجة، وتم نقلهما بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لتلقي العلاج الضروري.

تعتبر هذه الحادثة صدمة كبيرة لمجتمع المحافظة، حيث يجتمع الجميع في تعازيهم لأسر الضحايا ويدعون للمصابين بالشفاء العاجل. تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

تظل الأمانة والحذر أمورًا أساسية عند السير على الطرق، حتى نحمي أنفسنا ومن نحب من مخاطر الطريق.