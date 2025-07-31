الامارات | «الإعلام الإبداعي».. 10 سنوات في تمكين المواهب الشابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الإعلام الإبداعي النسخة الـ١٠ من المخيم الإعلامي الصيفي السنوي، الذي تحتفي من خلاله هذا العام بمرور عقد من الإلهام والتمكين لجيل جديد من المهنيين الإعلاميين الصغار في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلقت الهيئة مبادرة المخيم الإعلامي الصيفي للمرة الأولى في عام 2016، لترسّخ جهودها في تنمية ودعم المواهب منذ سن مبكّرة، وأصبحت ركيزة أساسية في بناء قطاع إعلامي إبداعي تنافسي ومستدام.

وتأسس المخيم لتعريف الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين ثماني سنوات و12 سنة، بالمهارات الإبداعية التي يتيحها المجال الإعلامي، فيما تطوّرت المبادرة منذ ذلك الوقت، لتُصبح إحدى أبرز المنصّات الوطنية لرعاية جيل جديد من رواة القصص وصُنّاع الأفلام والمبدعين في مجال المحتوى الإبداعي، حيث استقطبت حتى الآن أكثر من 390 طالباً، يُشكّل المواطنون الإماراتيون 77% منهم.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، محمد ضبيع، «نحتفي هذا العام بالنسخة العاشرة من المخيّم الإعلامي الصيفي، الذي شكّل ركيزة أساسية لجهود الهيئة في بناء قطاع إبداعي يواكب التوجهّات المستقبلية»، مشيراً إلى تجسيد الالتزام المستمر للدولة برعاية المواهب المحلية، وإلهام الجيل القادم لاستكشاف الفرص التي يوفرها قطاع الإعلام باعتباره مجالاً يحفز على الابتكار والإبداع، لافتاً إلى أنه على مدار عقد، تحوّل العديد من خريجي المخيم إلى نماذج ملهمة في القطاع الإعلامي والإبداعي.

وحقّق المخيم تطوّراً لافتاً من حيث الانتشار والأثر على مرّ السنوات، حيث تم توسيع نطاقه في عام 2020 ليشمل شريحة عمرية أوسع، مستهدفاً المشاركين من الفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً، فيما شهد توسعّاً دولياً مميزاً، وذلك بتعاونه مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية في عام 2021، حيث استضاف طلاباً من البحرين، ومصر، وإثيوبيا.

وأسهمت الشراكات طويلة الأمد مع جهات رائدة، مثل شبكة أبوظبي للإعلام، و«CNN»، وبداية ميديا، والمركز الثقافي الكوري، ويوبي سوفت، و«twofour54»، وساند ستورم كوميكس، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إثراء المخيم بخبرات متعدّدة ورؤى عالمية.

كما شهدت الدورات الأخيرة انضمام مجموعة من الشركاء الإعلاميين المبدعين، من بينهم أكاديمية «IMI» للإعلام، و«E-Stars»، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وبودكاست «النالية»، حيث قدموا جلسات تخصصية متنوعة.