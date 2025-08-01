الامارات | «الشارقة للفنون» تدعو إلى برنامج الفنان المقيم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مؤسسة الشارقة للفنون الفنانين، والكتّاب، والشعراء، والباحثين، والموسيقيين، وفناني الأداء، وصنّاع الأفلام، وغيرهم من المبدعين، إلى التقدّم إلى برنامج الإقامة الفنية، الذي يتيح لهم فرصة استكشاف وتوسيع ممارساتهم التجريبية متعددة التخصصات، وتوفّر هذه الفرصة للمشاركين المختارين إمكانية التفاعل مع المجتمعات الإبداعية النشطة في الشارقة، وتطوير مشاريعهم ضمن بيئة داعمة وغنية بالموارد المؤسسية.

يوفر البرنامج للمشاركين المختارين تذاكر السفر، والتنقل داخل إمارة الشارقة، والإقامة، ومبلغاً شهرياً، والوصول إلى شبكات مؤسسة الشارقة للفنون ومواردها المؤسسية الواسعة.