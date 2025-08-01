الامارات | «ياش راج فيلمز» تعتمد أبوظبي موقعاً رئيساً لتصوير فيلم «War 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أعقاب إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم الذي يترقبه عشاق السينما في العالم، أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام عن اختيار شركة الإنتاج «ياش راج فيلمز» لإمارة أبوظبي لتكون الموقع الرئيس لتصوير أحداث فيلم الأكشن الضخم «War 2».

ومن المُقرّر عرض الفيلم عالمياً في 14 أغسطس الجاري، وهو الجزء الثاني من العمل السينمائي الناجح «War» الذي حقّق إيرادات قياسية في شباك التذاكر، وأضخم إنتاج سينمائي هندي، والسادس ضمن سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة «YRF Spy Universe».

الفيلم من إخراج أيان موكيرجي، وإنتاج أديتيا تشوبرا تحت مظلة شركة «ياش راج فيلمز»، ويشارك في بطولة فيلم «War 2» اثنان من أكبر نجوم الأكشن وأيقونات السينما الهندية، هما هريثيك روشان وإن. تي. آر جونيور، اللذان يحتفلان هذا العام بمرور 25 عاماً على مسيرتهما السينمائية من خلال هذا العمل، وفي استمرار مثير لملحمة التجسس الملحمية، سيكتشف عشاق السينما أن عميل الهند الأول كبير «هريثيك روشان» قد تمرّد وخرج عن القانون، بينما ينطلق العميل فيكرام «إن. تي. آر جونيور» في مهمة مطاردته وتقديمه للعدالة. كما تشارك البطولة النجمة كيارا أدفاني، ليُقدّم الفيلم مزيجاً من مشاهد التشويق والحماس والأحداث الدرامية المكثفة، إلى جانب لقطات استثنائية تكشف تميز مواقع التصوير الاستثنائية في أبوظبي وجزيرة ياس.

ويُشكّل فيلم «War 2» الإنتاج السينمائي الهندي الـ14 الذي يتم تصويره في أبوظبي، بدعم من هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، ما يدعم مكانة الإمارة كشريك موثوق ووجهة مُفضلة لصناعة السينما الهندية، كما أن الفيلم يعد التعاون الثالث مع «ياش راج فيلمز»، ما يعكس ثقة كبرى شركات الإنتاج الهندية بالبنية التحتية المتطورة، ومواقع التصوير الفريدة التي جعلت من أبوظبي وجهة عالمية رائدة لأضخم الأعمال السينمائية.

ومن المُقرّر عرض الفيلم في صالات السينما حول العالم في 14 أغسطس، وسيكون متاحاً باللغات الهندية والتاميلية والتيلوغوية، ويُعدّ واحداً من بين أكثر من 180 عملاً إنتاجياً كبيراً حظي بدعم برنامج الحوافز المعزز الذي أطلقته لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي.