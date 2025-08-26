مكياج طبيعي تألقت به النجمات في فينيسيا على مر السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - على مر السنوات، أثبت المكياج الطبيعي أنه إحدى صيحات المكياج الخالدة التي لا يمكن أن تخبو على السجادة الحمراء لأهم المهرجانات العالمية، بما فيها مهرجان فينيسيا السينمائي؛ إذ لطالما خطفت النجمات الأنظار خلال دوراته المتتالية بالمكياج الطبيعي الذي يرتكز على درجات ألوان مكياج تحاكي البشرة، لتجعلها منحوتة ومصقولة بشكل طبيعي، إلى جانب مكياج العيون الخفيف بدرجات محايدة، وألوان أحمر شفاه خفيفة تتماهى مع لون الشفاه.

ومع اقتراب افتتاح الدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، نرصد من "الخليج 365"، أجمل أساليب مكياج طبيعي تألقت به النجمات في المهرجان على مر السنوات.

كلوديا شيفر بمكياج عيون طبيعي وشفاه لؤلؤية في فينيسيا 2010

تألقت العارضة العالمية كلوديا شيفر Claudia Schiffer بمكياج طبيعي ناعم يبرز ملامحها الكلاسيكية، حيث اكتفت بظلال عيون محايدة خفيفة مع لمسة ماسكرا رقيقة، فيما اختارت أحمر شفاه بلون لؤلؤي مشع أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية راقية، تناسقت بسلاسة مع تسريحة شعرها المنسدل.

فيتوريا بوتشيني بمكياج طبيعي بلون بشرتها في فينيسيا 2011

خطفت الممثلة الإيطالية فيتوريا بوتشيني Vittoria Puccini الأنظار بإطلالة طبيعية بالكامل، ارتكزت على كريم أساس بلمسة مات مشرقة تعكس لون بشرتها الذهبي، مع أحمر خدود نيود خفيف وشفاه بلون وردي باهت. هذا المكياج عزز من إشراقتها وحافظ على عفويتها في آنٍ.

سيلينا غوميز بمكياج طبيعي مع الرموش البارزة في فينيسيا 2012

اعتمدت سيلينا غوميز Selena Gomez في مهرجان فينيسيا 2012 أسلوباً شبابياً عصرياً؛ فاختارت مكياجاً طبيعياً ارتكز على بشرة موحدة بلون ناعم، مع إبراز العيون بكحل ناعم ورموش طويلة وكثيفة منحتها لمسة درامية خفيفة من دون المبالغة. أما الشفاه فظلت نيود وردية بلمعة ناعمة.

ريبيكا هال بمكياج طبيعي بنغمات مشمشية في فينيسيا 2013

أطلت ريبيكا Rebecca Hall في مهرجان فينيسيا 2013 هال بمكياج مشمشي ناعم أبرز إشراقة وجهها؛ فاعتمدت أحمر خدود مشمشياً متناغماً مع أحمر شفاه بالدرجة نفسها تقريباً، فيما اكتفت بظلال عيون فاتحة لتضيء عينيها من دون أي تكلف، وكحل خفيف لإطلالة أنثوية بامتياز.

أليساندرا أمبروزيو بمكياج طبيعي بالكحل الناعم في فينيسيا 2014

اختارت أليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio في مهرجان فينيسيا 2014 مكياجاً طبيعياً أضاف إليه الكحل الناعم لمسة شرقية جذابة، حيث رسمت عينيها بخط رفيع عند خط الرموش العلوي، مع إبراز الشفاه بلون نيود وردي بلمعة خفيف. هذه الإطلالة منحتها جاذبية خاصة على السجادة الحمراء.

إليزابيث بانكس بمكياج طبيعي مشرق في فينيسيا 2015

أشعت إليزابيث بانكس Elizabeth Banks في مهرجان فينيسيا 2015 بمكياج طبيعي مشرق، اعتمدت فيه أساساً متوهجاً مع لمعة هايلايتر على عظمتي الخدين والأنف، ونسقته مع شفاه وردية لامعة. إطلالة أنيقة وسهلة التطبيق تعكس جمالها الناعم.

إيما ستون بمكياج طبيعي بلمسة برونزية في فينيسيا 2016

أطلت إيما ستون Emma Stone في مهرجان فينيسيا 2016 بمكياج طبيعي يتألق بلمسة برونزية ساحرة، اعتمدت فيها ظلال عيون برونزية دافئة وأحمر خدود برونزي مشرق، نسقته مع أحمر شفاه نيود مائل إلى الخوخي. إطلالة مثالية تعكس سحر الصيف.

بيانكا بالتي بمكياج طبيعي لامع في فينيسيا 2017

خطفت العارضة العالمية بيانكا بالتي Bianca Balti الأضواء في مهرجان فينيسيا 2017 بمكياج لامع ناعم، جمع بين ظلال عيون محايدة براقة وبشرة مضيئة بلمسات هايلايتر خفيفة وشفاه وردية مخملية. هذا المكياج أظهر ملامحها الأوروبية البارزة وزاد من جمالها الطبيعي.

كاترينال مارلون بمكياج طبيعي للبشرة السمراء في فينيسيا 2018

تألقت كاترينال مارلون Catrinel Marlonفي مهرجان فينيسيا 2018 بإطلالة طبيعية تحتفي بجمال البشرة السمراء، حيث اعتمدت مكياجاً بلمسات ترابية دافئة، وظلال عيون برونزية ناعمة مع أحمر شفاه نيود مخملي أبرز امتلاء شفتيها، والنتيجة إطلالة راقية وعصرية.

غريس إليزابيث بمكياج طبيعي متوهج في فينيسيا 2022

بدت غريس إليزابيث Grace Elizabeth في مهرجان فينيسيا 2022، ببشرة متوهجة ذات لمسة "غلام" ناعمة، حيث ارتكز مكياجها على كريم أساس خفيف يمنح توهجاً صحياً، مع خدود وردية وشفتين بلون نيود لامع. مكياجها بدا مثالياً للظهور على السجادة الحمراء.

توني غارن بمكياج طبيعي مصقول في فينيسيا 2023

تألقت توني غارن Toni Garrnفي مهرجان فينيسيا 2023 بمكياج مصقول جداً، اعتمدت فيه تقنيات الكونتور الناعم لتحديد ملامح وجهها برقة، وظلال عيون محايدة خفيفة، إلى جانب شفاه وردية بلمسة لؤلؤية. إطلالة تعكس مزيجاً بين القوة والنعومة.

كيت بلانشيت بمكياج طبيعي متورد في فينيسيا 2024

ظهرت كيت بلانشيت في مهرجان فينيسيا 2024 بمكياج طبيعي يفيض أنوثة ورقياً، ارتكز على بشرة متوردة وأحمر خدود وردي منعش، إلى جانب شفاه وردية فاتحة وظلال عيون ترابية ناعمة. هذا الأسلوب جعل إطلالتها تبدو مشرقة وحيوية في آنٍ.

كيف تعتمدين المكياج الطبيعي على طريقة النجمات في فينيسيا؟

إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة وعصرية، استوحي من نجمات فينيسيا أسلوب المكياج الطبيعي، وإذا أردت أن تجربي هذا الأسلوب بنفسك؛ فإليك خطوات بسيطة لتطبيقه بسهولة:

لإطلالة مشرقة: اختاري كريم أساس مضيئاً مع لمسات هايلايتر ناعمة.

لعيون جذابة: اعتمدي ظلالاً محايدة مع ماسكارا أو كحلاً ناعماً.

لشفاه أنثوية: جربي ألوان النيود أو الوردي الفاتح لإبراز جمالك الطبيعي.

للمسة عصرية: أضيفي لمسة برونزية أو مشمشية لمكياجك لتواكبي صيحات المواسم.

بهذه الخطوات، تضمنين مكياجاً ناعماً ومتجدداً يبقى خالداً على مر السنوات، تماماً كما فعلت النجمات في مهرجان فينيسيا.

هل سيكون المكياج الطبيعي نجم فينيسيا 2025؟

مع اقتراب افتتاح الدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، من المتوقع أن يستمر المكياج الطبيعي في خطف الأضواء على السجادة الحمراء؛ كونه الصيحة الخالدة التي ترافق النجمات مهما تغيرت الموضات، فهو يمنح المرأة إشراقة ناعمة وأناقة رصينة تليق بالمهرجانات العالمية، ويؤكد أن البساطة المدروسة قادرة على إبراز الجمال الحقيقي بأسلوب لا يحده زمن.

