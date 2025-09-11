العنود العتيبي تكشف لـ"الخليج 365" أسرار مكياج العروس لعام 2025 لإطلالة ساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - مع اقتراب موعد الزفاف، تبحث كل عروس عن مكياج جذاب، يُبرز جمالها بأسلوب راقٍ ويواكب الصيحات العصرية. وفي عام 2025، تتجه صيحات مكياج العروس نحو البساطة المدروسة التي تبرز الجمال الطبيعي وتمنح إشراقةً متوهجةً، بعيداً عن التغطية الثقيلة أو التفاصيل المبالغ بها. من البشرة المتوهجة والإشراقة الطبيعية، إلى ألوان العيون الدافئة والشفاه الوردية أو النيود، تتكامل كل التفاصيل لتمنح العروس حضوراً آسراً في يومها الكبير.

وبأنامل خبيرة المكياج العنود العتيبي، تتحوّل هذه الصيحات إلى لوحات فنية متجددة تجمع بين العصرية والرقي. فهي تعيد رسم الملامح بلمسات ناعمة تُبرز أنوثة العروس، وتختار الألوان والدرجات التي تناسب مختلف ألوان البشرة وتنسجم مع أجواء الزفاف سواء في النهار أو المساء.

في الحوار الآتي، تكشف خبيرة التجميل العنود العتيبي لـ"الخليج 365" أسرار مكياج العروس لعام 2025 لإطلالة ساحرة في يومها الكبير.

ما هي أبرز صيحات مكياج عروس 2025؟

عروس تتألق بمكياج سموكي مشرق

صيحات مكياج العروس هذا العام، تركّز على الجمال الطبيعي بعيداً عن المبالغة. فالإطلالة الناعمة بظلال هادئة هي التي تتصدر المشهد. يتم استخدام أحمر الخدود بطريقة خفيفة تمنح الوجه حيويةً مشرقة، بينما تُزيّن الشفاه بألوان وردية أو نيود ناعمة لتبدو العروس راقية وأنثوية في آن واحد. الهدف هو الحفاظ على جمال طبيعي يُبرز ملامحها من دون أن يطغى عليها.

كيف تختار العروس مكياجها الأنسب وفق شكل الوجه ونوع البشرة؟

مكياج العروس الناجح، يبدأ من فهم ملامح الوجه ونوع البشرة، فالمكياج المثالي ليس مجرد ألوان عابرة، بل توازن مدروس يُضيء الملامح ويُبرز جمالها الطبيعي. فمثلاً، يعتمد تطبيق الكونتور وأحمر الخدود على شكل الوجه، إذ يُستخدم لإبراز العظام والوجنتين بطريقة تزيد من إشراقة الملامح وتمنح الوجه بُعداً أكثر توازناً. أما ظلال العيون، فهي تختلف وفق حجم العينين وشكلهما، حيث يمكن للألوان الفاتحة أن تمنح العيون الصغيرة اتساعاً، فيما تُبرز الدرجات الدافئة أو الترابية جمال العيون الكبيرة. ولا يمكن إغفال دور نوع البشرة في نجاح الإطلالة؛ فالبشرة الدهنية تحتاج إلى مستحضرات مطفية وطويلة الثبات لتفادي اللمعان خلال ساعات الحفل، بينما تتطلّب البشرة الجافة عناية مضاعفة من خلال الترطيب العميق ولمسات إضاءة ناعمة تضفي عليها إشراقة متوهجة وصحية. إن الانتباه لهذه التفاصيل يضمن للعروس مكياجاً متكاملاً يعكس شخصيتها، ويجعلها متألقة وواثقة في أهم يوم بحياتها.

هل ما زال مكياج العروس الناعم يتصدر صيحات الزفاف في 2025؟

من بين الصيحات المتجدّدة في عالم مكياج العروس، يظل المكياج الناعم هو الخيار الأكثر رواجاً، لا سيما في حفلات الزفاف لعام 2025. فالعروس لم تعد تبحث عن إطلالة متكلّفة تُخفي ملامحها، بل تميل إلى خيارات أكثر طبيعية تُبرز جمالها الحقيقي وتعكس أنوثتها بلمسات بسيطة ومدروسة. إن سرّ هذا الاتجاه يكمن في المزج بين البساطة والترف في آن واحد، ما ُبرز ملامحها دون مبالغة، ويحافظ على إشراقتها أمام عدسات التصوير.

ما الفرق بين مكياج العروس النهاري والمكياج المسائي في يوم الزفاف؟

يختلف مكياج النهار للعروس تماماً عن مكياج المساء، ليس فقط من حيث الألوان، بل من حيث التقنية والثبات أيضاً. ففي الصباح، تحتاج العروس إلى إطلالة مشرقة وناعمة تنسجم مع ضوء النهار وتمنحها مظهراً طبيعياً من خلال الاعتماد على الألوان المشرقة والخفيفة، مثل الوردي والبيج. بينما في المساء تتطلب الأجواء الاحتفالية إطلالة أكثر تحديداً ووضوحاً لتبرز تحت أضواء القاعة وعدسات التصوير. هذا التوازن بين البساطة والرقي هو ما يجعل العروس متألقة في جميع لحظات يومها الكبير.

ما هي أبرز ألوان مكياج العروس الرائجة في 2025؟

تتصدّر الدرجات البيج، والوردي، والنيود قائمة الألوان الرائجة في مكياج عروس 2025، مع لمسات ذهبية أو برونزية للعيون تضيف إشراقة دافئة. هذه الألوان لا تُخفي جمال الملامح، بل تُضيئها بشكل طبيعي يليق بالعروس في يومها الكبير.

استخدام الإضاءة القوية في مكياج عروس 2025 صيحة أم مبالغة؟

عروس بمكياج بشرة مضيئ

الهايلايتر الخفيف، هو الخيار المفضل حالياً، إذ يمنح البشرة وهجاً طبيعياً دون أن يترك لمعة مبالغ بها قد تُربك الإطلالة أمام الكاميرا.

هل ما زال مكياج العيون السموكي صيحة رائجة في مكياج العروس 2025؟

بالتأكيد، لكن بأسلوب أكثر نعومة. يُفضل اعتماد الدرجات الترابية أو الدافئة وتطبيقها بخفة، لإبراز العيون دون أن تطغى على بقية تفاصيل الوجه.

هل تتجه صيحات مكياج العروس نحو إطلالة طبيعية بلا كريم أساس؟

نعم، فالكثير من العرائس يخترن الاعتماد على مكياج خفيف من دون كريم أساس كامل. يُكتفى بخافي العيوب أو مستحضرات شفافة على مناطق محددة. هذا الأسلوب يناسب العروس التي تعتني ببشرتها مسبقاً وتحب أن تُظهر صفاءها الطبيعي.

ما هي أفضل طرق تثبيت مكياج العروس ليبقى مثالياً طوال حفل الزفاف؟

في يوم الزفاف، لا يكفي أن تختار العروس أبرز صيحات المكياج أو أكثر الألوان جاذبية، بل الأهم هو أن يبقى مكياجها ثابتاً ومتألقاً طوال ساعات الحفل. فبين حركات الرقص، ودموع الفرح، والأضواء، تحتاج العروس إلى مكياج يدوم طويلاً. هنا تأتي أهمية التحضير الصحيح للبشرة واستخدام المستحضرات المناسبة التي تضمن ثبات الإطلالة من لحظة الاستعداد وحتى اللحظات الأخيرة من حفل الزفاف. والسر يكمن في بعض الخطوات الذكية التي تحافظ على نضارة الوجه وتُبقي الملامح مشرقة وواثقة طوال اليوم الكبير. لعلّ أهمها:

العناية بالبشرة والترطيب المسبق.

اختيار منتجات طويلة الثبات.

تثبيت المكياج بالبودرة والبخاخ المثبت.

الاحتفاظ بمنتجات أساسية كأحمر الشفاه لتعديلات بسيطة خلال الحفل.

ما هي أفضل نصائح العناية بالبشرة لتحضير العروس قبل يوم الزفاف؟

لا يكتمل مكياج العروس من دون بشرة ناعمة ومشرقة تعكس جمالها الطبيعي في يوم زفافها. ولتحقيق ذلك، لا بد من اتباع روتين عناية بالبشرة متوازن، يتمثل الآتي:

تنظيف البشرة بلطف، لإزالة الشوائب من دون إرهاقها.

ترطيب البشرة بعمق، للحفاظ على نعومتها وليونتها.

تجنّب تجربة مستحضرات جديدة أو الخضوع لتقشير قوي قبل الزفاف مباشرة، لتفادي أي تحسس أو رد فعل غير مرغوب قد يؤثر على إشراقة البشرة في يوم الزفاف.

كيف يختلف مكياج العروس بين إطلالات الصيف والشتاء؟

بالطبع، مكياج العروس يتأثر بالموسم الذي يقام فيه الزفاف. فحرارة الصيف ورطوبته تختلف كلياً عن برودة الشتاء وجفافه، ما يفرض على خبراء التجميل اعتماد تقنيات ومنتجات خاصة تضمن ثبات المكياج وجماله في كل ظرف. في الصيف، تميل العروس إلى مكياج خفيف ومشرق، واستعمال مستحضرات خفيفة، مقاومة للرطوبة والحرارة. بينما في الشتاء تحتاج العروس إلى تغطية أثقل وألوان دافئة تمنح البشرة إشراقة تعكس أجواء الموسم. هذا التوازن بين فصول السنة هو سر الإطلالة المثالية التي تظل متألقة في جميع الأوقات.

ما هي أبرز الأخطاء الشائعة في مكياج العروس التي يجب تجنّبها يوم الزفاف؟

من أبرز الأخطاء التي تفسد إطلالة العروس، هي التغطية الثقيلة التي تخفي الملامح الطبيعية، واختيار ألوان غير مناسبة للبشرة. فسر الإطلالة الناجحة يكمن في البساطة المدروسة التي تُبرز شخصية العروس الحقيقية.

ما هي أهم خطوات تطبيق مكياج العروس للحصول على إطلالة ناجحة يوم الزفاف؟

لتحقيق مكياج عروس ناجح في يوم زفافها، لا يقتصر نجاح مكياج العروس على اختيار الأساليب والألوان فحسب، بل على اتباع خطوات مدروسة تمنح العروس إشراقة تدوم طوال حفل الزفاف. إليكِ، أبرزها: