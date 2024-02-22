أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس

وقال الأمير :" يحمل يوم التأسيس معاني ودلالات حضارية في تاريخ الجزيرة العربية ونستحضر فيه رحلة الأئمة والملوك وتاريخ البلاد الممتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية مروراً بالدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وعاصمتها الرياض, وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ـ حفظهم الله ـ .
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية, يأتي لاستذكار امتداد الدولة السعودية قبل 3 قرون.
ودعا أمير منطقة المدينة المنورة، المولى العلي القدير أن يحفظ هذا دوت الخليج في ظل قيادتنا الحكيمة ويديم نعمة الأمن والاستقرار والتقدّم والازدهار.
