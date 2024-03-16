شكرا لقرائتكم خبر عن "رد الجميل".. مبادرة تطوعية لتوزيع وجبات الإفطار والسحور في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

دعم المبادرة

الدمام - شريف احمد - أطلق نادي تطوع الإداري الصحي، مبادرة ”رد الجميل“، في شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف توزيع وجبات الإفطار والسحور في المستشفيات، ومراكز الطوارئ، والرعاية العاجلة، والرعاية المديدة، والمراكز الصحية، وبعض مواقع العمالة.وأوضح رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة، ثامر الدرعان، أنه تم إعداد خطة مسبقة قبل بداية شهر رمضان للاستعداد لإطلاق المبادرة في عامها الرابع على التوالي والتي ستستمر طيلة أيام الشهر.وبين أنها لاقت دعمًا كبيرًا من المؤسسات والجهات الخاصة وقطاع المطاعم، إذ ساهموا في توفير العديد من الوجبات المتنوعة، بهدف توزيعها على المستفيدين ومن هم على رأس العمل في المراكز الصحية، والمستشفيات، ومراكز الطوارئ، والرعاية العاجلة، والرعاية المديدة.وأضاف، أن الفرق التطوعية بدأت في توزيع وجبات الإفطار والسحور منذ أول يوم من شهر رمضان، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 1925 مستفيد.وأشار إلى تطوع أكثر من 40 شابًا وشابة في توزيع الوجبات على المستفيدين، بمعدل 5 ساعات تطوعية يومية لكل متطوع ومتطوعة، حيث تجاوز ذلك ألف ساعة تطوعية خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر، داعيًا كافة الجهات الخيرية والمؤسسات ورجال الأعمال إلى دعم هذه المبادرة، للمساهمة في أعمال الخير خلال الشهر الكريم.وذكر نائب رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة، مساعد السعران، أن المبادرة تقدم خدمة جليلة لمستفيديها، كما أن لها أثر إيجابي كبير في تعزيز روح التعاون والترابط بين أفراد المجتمع، شاكرًا الجهات والمؤسسات والشركات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات كافة.