ترامب وصل إلى اسكتلندا في زيارة تستغرق خمسة أيام

وصل الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى اسكتلندا، في زيارة تستغرق خمسة أيّام، من المقرّر أن تمزج بين الدّبلوماسيّة وممارسة رياضة الغولف، مع محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لايين.

وكانت قد أشارت فون دير لايين في وقت سابق اليوم، إلى أنّ "بعد مكالمة جيّدة مع الرّئيس الأميركي، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا الأحد المقبل، لمناقشة العلاقات التجاريّة عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ عليها قويّة".

وكان قد قدّر ترامب اليوم، فرص التوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بـ"50%"، ولفت قبل توجّهه إلى اسكتلندا إلى "أنّنا نعمل بجدّ مع أوروبا".