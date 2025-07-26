وفاة والد النائبة عناية عز الدين

غيّب الموت والد عضو كتلة "التّنمية والتحرير" النّائبة ​عناية عز الدين​، محمد عبد الرحمن عز الدين (أبو عدنان).

يُصلّى على جثمانه عقب صلاة الظّهر في جبانة بلدته شحور- قضاء صور، يوم غد السّبت 26 تمّوز. وينطلق موكب التشييع من أمام مفرق معتوق في خلدة عند السّاعة التاسعة صباحًا.

تُقبل التعازي بعد الدّفن، ويوم الأحد المقبل في منزله الكائن في بلدته شحور، ويوم الخميس المقبل في "جمعيّة التخصّص والتوجيه العلمي"- الرملة البيضاء، من السّاعة الثّانية بعد الظّهر وحتّى السّاعة السّابعة مساءً.