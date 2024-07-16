شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. مشروع صحي لرفع جودة الحياة في الأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة المدينة المنورة مساء الاثنين، تنفيذ مشروع صحي متكامل في حي المغيسلة بالمدينة المنورة، للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بالمنطقة.

ويشمل المشروع مشفىً وسكنًا خاصًا بالموظفين بمساحة 12110.53 أمتار مربعة، يسع لأكثر من 500 موقف انتظار للسيارات.

ويستهدف ذلك تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتحقيق أفضل الخدمات للمرضى، وتقديم تجربة للعميل بأعلى مقاييس الجودة، ولتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة بالمدينة المنورة.