شكرا لمتابعة خبر عن تقنية البالونات التصادمية تنقذ سبعينيًا من بتر قدمه في الدمام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ فريق طبي بقيادة الدكتور أحمد الثويمر، استشاري الأشعة التداخلية، حياة مريض يبلغ من العمر 72 عامًا كان مهددًا بفقدان قدمه بسبب مضاعفات القدم السكري، وذلك باستخدام تقنية حديثة تُعرف باسم “البالونات التصادمية”، وهي تقنية طبية مستوحاة من تقنيات تفتيت حصى الكلى.

وتحدث الدكتور الثويمر عن تفاصيل العملية خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، مؤكدًا أن التدخل تم في أحد المستشفيات بمدينة الدمام، وشكّل نقطة تحوّل في مسار علاج المريض، إذ ساهم في تحسين تدفق الدم إلى القدم وإنقاذها من البتر، دون الحاجة إلى عمليات جراحية تقليدية.

وأشار إلى أن نجاح مثل هذه الإجراءات يرتبط بشكل كبير بالكشف المبكر عن حالات القدم السكري، بشرط عدم وجود التهابات حادة أو غرغرينا، مشددًا على أهمية الوعي الصحي والمتابعة المنتظمة للحد من المضاعفات التي قد تؤدي إلى فقدان الأطراف.