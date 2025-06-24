السعودية | “مؤسسة الري” تستعرض أحدث تقنيات البستنة والخدمات الرقمية بالقطيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استعرضت المؤسسة العامة للري, في لقاء أمس بمحافظة القطيف، أحدث تقنيات البستنة التي تدعم الممارسات الزراعية المستدامة، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها الرقمية، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي.

وتناول اللقاء المعنون بـ”نحو زراعة مستدامة” محاور توعوية وتثقيفية شملت التعريف بمنصة “ري”، وخدمات المؤسسة، والتوعية بالاستخدام الآمن للمياه المجددة في الأنشطة الزراعية، وأهمية ترشيد المياه داخل المزارع, إضافة إلى تعريف المشاركين بخدمات المؤسسة ومبادراتها في تطوير منظومة إعادة الاستخدام، إلى جانب إبراز الجهود في تقديم الدعم الفني الذي يسهم في رفع الكفاءة الحقلية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي ويحقق آثارًا إيجابية على الصعيدين البيئي والاقتصادي.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التواصل مع المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، والسعي المستمر إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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