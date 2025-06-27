السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3,000) كرتون تمر للفئات المحتاجة والنازحة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها (18,000) فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.

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