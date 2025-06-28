السعودية | مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يضخ 5 ملايين و800 ألف لتر من المياه في الحديدة خلال شهر مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر مايو 2025م ضخ (5.195.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ ( 605.000 ) لتر من مياه الشرب للخزانات، وتنفيذ (152) نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء (55) عملية لتجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة (16) دورة مياه مؤقتة، وتنفيذ حملتين للنظافة المجتمعية، وتوزيع (3.540) وعاءً لنقل وحفظ المياه، وإجراء فحص واحد لجودة المياه، استفاد من تلك الخدمات (73.067) فردًا.

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