السعودية | رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط، سمير عبدالحفيظ، والخارجية محمد النفطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، واستعراض مسيرة الشراكة الممتدة لأكثر من 50 عامًا، خاصة في تمويل المشروعات الحيوية بتونس.

والتقى المرشد وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، بحضور السفير السعودي، حيث ناقشا المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وسبل دعم القطاع الصحي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة المرشد لتونس، التي تتخللها توقيع اتفاقية قرض تنموي مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لدعم مشاريع البنية التحتية في البلاد.

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