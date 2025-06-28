السعودية | إسعاف المنية يقدم 42 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان (42) مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها في مدينة المنية، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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