السعودية | المسند يوضح خطأ شائعًا حول الصيف ويكشف سبب تفاوت درجات الحرارة بين الفصول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الحرارة العالية

الخليج 365 - متابعات

فنّد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اعتقادًا شائعًا بين الناس بأن حرارة الصيف تعود إلى اقتراب الشمس من الأرض، مؤكدًا أن الحقيقة على العكس تمامًا، إذ تكون الشمس في أبعد نقطة لها عن الأرض خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأوضح المسند، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الشمس تبتعد في الصيف مسافة تزيد على 152 مليون كيلومتر، أي أكثر بحوالي خمسة ملايين كيلومتر من بعدها في فصل الشتاء، وهو ما يجعل قرص الشمس يبدو أصغر قليلًا في السماء خلال الصيف مقارنة بالشتاء.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي لارتفاع درجات الحرارة في الصيف لا يرتبط بالمسافة، بل بميلان محور الأرض.

وتابع: هذا الميل يؤدي إلى تعامد أشعة الشمس على النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الصيف، ما يجعل الأشعة أكثر تركيزًا، كما تطول ساعات النهار، ويزداد تسخين سطح الأرض بفعل هذا التوزيع.

وختم المسند بالقول إن هذه العوامل الطبيعية هي التي تفسّر بوضوح سبب حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط