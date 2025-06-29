السعودية | “التدريب التقني”: أكثر من 2000 منشأة تدريبية أهلية في عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد منشآت التدريب الأهلية المرخصة بلغ (2234) منشأة بمختلف مناطق المملكة في عام (2024م)، تقدم خدمات التدريب للمستفيدين في مجالات متنوعة تشمل برامج الدبلوم والبرامج التطويرية والتأهيلية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة منحت خلال العام الماضي (339) رخصة جديدة لمنشآت تدريبية أهلية بعد استيفائها لجميع الاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، إضافة إلى تجديد (27) رخصة لمنشآت تدريبية قائمة.

وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من التسهيلات لتحفيز الاستثمار في قطاع التدريب الأهلي ودعم استدامته؛ من أبرزها: إلغاء شرط الضمان البنكي، وإلغاء الموافقة المبدئية قبل إصدار السجل التجاري، إضافة إلى إمكانية تجميد النشاط للمنشأة التدريبية كليًّا أو جزئيًّا لبرنامج تدريبي معين, عوضًا عن إيقاف النشاط كليًّا.

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