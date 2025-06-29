السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يشيد بما توليه رؤية المملكة 2030 من اهتمام بجودة الحياة وتعزيز المشاركة والاندماج في مختلف مناحي الحياة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل، لدعم مشروع “برنامج تسلسل الجينوم الشامل لحديثي الولادة على المستوى الوطني”، في خطوة نوعية لتعزيز الجهود الوطنية في مجال الصحة الوراثية والوقاية المبكرة.

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية تعزيزًا لدور مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومصرف الإنماء في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لأهداف الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لدعم الأبحاث والمبادرات الوطنية الهادفة إلى الوقاية والتوعية وتطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات ذات الصلة بالإعاقة.

ورفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، على دعمه المتواصل لقضية الإعاقة، مشيدًا بما توليه رؤية المملكة 2030، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بجودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع عبر بيئة متكاملة تعزز المشاركة والاندماج في مختلف مناحي الحياة بأسلوب حياة متوازن.

وأكد سموه أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعمل بجد لبناء شراكات إستراتيجية وعلمية مع مراكز البحث الوطنية والمؤسسات المالية؛ بهدف تقديم حلول مبتكرة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الخبرات المحلية.

حضر توقيع الاتفاقية معالي رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

يُذكر أن مشروع “برنامج تسلسل الجينوم الشامل لحديثي الولادة على المستوى الوطني”، تحت إشراف وتنفيذ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بصفته إحدى المبادرات المفعّلة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز والجامعة لدعم البحوث الطبية المتقدمة وتطوير البرامج الوطنية المرتبطة بصحة وسلامة حديثي الولادة، لا سيما من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط