السعودية | انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 بجامعة الملك فيصل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025، الذي تقدّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وتستضيفه جامعة الملك فيصل، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 17 يوليو 2025، بمشاركة 142 طالبة موهوبة من مختلف مناطق المملكة، في تجربة علمية ومهارية نوعية تهدف إلى تنمية القدرات وصقل المهارات.

ويتضمن البرنامج أربعة مسارات علمية متخصصة هي: العلوم الطبية والحيوية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والفيزياء بين النظرية والتطبيق، والطاقة المتجددة، كما يشمل البرنامج حقائب مهارية وأنشطة إثرائية متنوعة تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي.

ويشرف على تنفيذ البرنامج فريق مكوّن من 45 عضوًا، بينهم 12 مدربًا متخصصًا و9 مساعدين للمدربين، يعملون ضمن منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تضمن تقديم تجربة علمية ثرية للمشاركات.

وثمنت رئيسة البرنامج الدكتورة بنا بنت جويعد السبيعي، دور جامعة الملك فيصل في استضافة هذا البرنامج النوعي، مشيرة إلى أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يسهم في بناء جيل مبتكر ومتمكن علميًا، وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جهتها، أكدت النائب العلمي للبرنامج الدكتورة منيرة بنت سعد النويران، على أن البرنامج يعكس رؤية إستراتيجية لإعداد قادة علميين في مجالات تتوافق مع احتياجات التنمية الوطنية واستشراف المستقبل.

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