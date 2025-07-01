السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

محمد يوسف

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