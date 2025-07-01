السعودية | مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا إيناس بنت أحمد الشهوان.

وهنّأت الأحمدي، السفيرة الشهوان، على الثقة التي حظيت بها لتمثيل المملكة، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به في الخارج تجاه الوطن ومصالحه، والإسهام في توثيق علاقات التعاون والصداقة بين المملكة وبولندا.

وتناولت ما يقوم به مجلس الشورى في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال لجان الصداقة البرلمانية والمشاركة الفاعّلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبها أكدت السفيرة الشهوان، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس من خلال الدبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقات والتعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية في مختلف دول العالم، بما يعزز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.

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