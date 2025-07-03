كلية الأمير محمد بن سلمان تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC)، الكلية الرائدة في المملكة، بفخر عن حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA).

ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزام الكلية الثابت بالتميّز الأكاديمي، وتوافقها مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتعليم العالي. وتأسست الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في عام 2004، وتُعد الجهة الرسمية للاعتماد الأكاديمي في المملكة، حيث تهدف إلى تعزيز الجودة والمخرجات التعليمية المثلى من خلال عملية اعتماد تشاركية، وخدمات التحسين المستمر للمؤسسات التعليمية.

وقال الدكتور زيغر ديغرايف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

"يمثل حصولنا على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) لحظة فخر كبيرة لنا جميعاً في كلية الأمير محمد بن سلمان . فهو بمثابة تأكيد خارجي على التزام الكلية الراسخ بمعايير الجودة الأكاديمية العالمية، والابتكار، وإحداث أثر ملموس في منظومة التعليم العالي بالمملكة. ويعكس هذا الإنجاز جهودنا المتواصلة في إعداد خريجين يتمتعون بقدرات تنافسية عالمية، وقادرين على القيادة في عالم يتسارع تغيره باستمرار."

وأضافت إيناس خوقندي، رئيسة إدارة الجودة والتطوير:

"يُعد هذا الاعتماد ثمرة جهود تعاونية مكثفة على مستوى الكلية. ويُعزّز هذا الإنجاز الثقة في النزاهة الأكاديمية، والصرامة البحثية، والتميّز التشغيلي في كلية الأمير محمد بن سلمان، كما يُرسّخ مكانتنا كشريك أكاديمي موثوق على الصعيدين المحلي والدولي."

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد المراكز الحضرية الحديثة التي توفر بيئة تعليمية متكاملة ومتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتقدم كلية الأمير محمد بن سلمان تعليماً عالي الجودة من المملكة ولأجلها، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، من خلال نموذج تعليمي تطبيقي وتجريبي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة التحويليين.