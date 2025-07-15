شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل يشكر القيادة على تمديد برنامج الرهن الميسر ثلاث سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات إضافية، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم تملك المواطنين لمساكنهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأوضح الحقيل أن برنامج الرهن الميسر أسهم في تخفيف عبء الدفعة المقدمة على مستفيدي الدعم السكني، وسهل حصول الأسر على المسكن الأول، مشيرًا إلى أن أكثر من 114,638 أسرة استفادت من البرنامج حتى الآن، مما عزز من فرص الاستقرار السكني.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أقر في جلسته اليوم تمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم منظومة الإسكان وتوفير الحلول السكنية والتمويلية للمواطنين.