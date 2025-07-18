شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم وأكاديمية طويق تطلقان التوسع في مدارس الموهوبين التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع أكاديمية طويق عن التوسع في افتتاح مدارس الموهوبين التقنية، وذلك في خمس إدارات تعليمية رئيسية على مستوى المملكة.

وتشمل الإدارات: الرياض، المدينة المنورة، جدة، المنطقة الشرقية، والقصيم، ويستهدف هذا التوسع الطلاب والطالبات في الصف الأول الثانوي ابتداءً من العام الدراسي 1447هـ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لبناء قدرات وطنية شابة قادرة على التميز في مجالات التقنيات المتقدمة، ودمج المهارات التقنية في مسار التعليم الثانوي، إلى جانب المنهج الدراسي المعتمد للمرحلة.

وتركز مدارس الموهوبين التقنية على تطوير مهارات الطلبة في عدد من المجالات الحيوية التي تشمل: علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الميكاترونيكس، والأمن السيبراني، بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي والتحولات الرقمية المتسارعة.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات والأنشطة الداعمة، من بينها: البرنامج التقني المكثف، برنامج مهارات التفكير، برنامج المهارات القيادية، بالإضافة إلى برامج المنافسات العالمية، والبرنامج الترفيهي، والبرنامج الصيفي، والتي تهدف جميعها إلى تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبه العلمية والإبداعية، كما يمكن التقديم من خلال رابط الموقع .

وتسعى وزارة التعليم من خلال هذا المشروع إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الشباب من أدوات التقنية والمعرفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تعزز الابتكار والتفوق العلمي.