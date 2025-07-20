برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، مذكرة تفاهم مع شركة «فيج قارد» العالمية المتخصصة في حلول التقنية الحيوية، وشركة «التنمية الغذائية» المتخصصة بإنتاج الدواجن في المملكة، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.
وتأتي هذه الشراكة امتدادا لمساعي المملكة، في دعم استدامة الإنتاج الحيواني، وتحسين جودة وسلامة المنتجات المحلية، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر الصحية والبيئية، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبموجب المذكرة، ستقدم «فيج قارد» تقنياتها الحيوية المتقدمة عبر وكيلها المحلي «بورتاليس كابيتال» إلى شركة «التنمية الغذائية»، التي ستتولى تطبيق هذه التقنيات وتوطينها داخل السوق السعودي، بما يدعم تطوير قطاع الدواجن ورفع كفاءته التشغيلية والإنتاجية، ويؤسس لقطاع حيواني قائم على الابتكار والمعرفة.
وتتمحور هذه الشراكة، حول تقنية العاثيات البكتيرية (Bacteriophages)، التي تعد بديلا حيويا واعدا للمضادات الحيوية التقليدية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمقاومة البكتيريا للمضادات، إذ تستهدف العاثيات بكتيريا السالمونيلا بشكل نوعي، ما يسهم في تقليل انتشارها، وخفض الاعتماد على المضادات الحيوية، والتحول نحو إنتاج غذائي أكثر أمان.
ويسهم استخدام هذه التقنية، في تقليل مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن السالمونيلا في المنتجات الحيوانية كالدواجن والبيض، بما يرفع من جودة وسلامة المنتج النهائي، ويعزز فرصه التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتشير العديد من الدراسات، إلى قدرة تقنية العاثيات البكتيرية، على خفض نسب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا في الدواجن بنسبة تصل إلى 90%، كما تدعم هذه التقنية استراتيجيات العلاج الذكي عبر مزيج من العاثيات التي تهاجم البكتيريا المقاومة بطرق متعددة، مما يعزز من فاعلية العلاج، ويحد من ظهور سلالات جديدة مقاومة.
وأكد البرنامج الوطني أن هذه المذكرة تمثل محطة مفصلية في مسار توطين التقنيات الحيوية ودعم الابتكار، وتسهم في بناء منظومة إنتاج غذائي أكثر مرونة وجودة واستدامة.
من جانبها أعربت شركة التنمية الغذائية عن اعتزازها بهذه الشراكة النوعية، التي تنسجم مع استراتيجيتها في تبني أحدث الحلول التقنية، وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة، مؤكدة التزامها بالابتكار محورا رئيسا لتطوير أعمالها.
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