شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا إضافية.. بدء التقديم على برنامج "جدير” للموهوبين بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

التقديم على برنامج "جدير"

مزايا برنامج "جدير"

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، بدء التقديم على برنامج "جدير"، المخصص لاستقطاب الموهوبين والمتفوقين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ويستمر التقديم حتى الثاني من أغسطس 2025م.ويُعد "جدير" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الجامعة بهدف استقطاب الكفاءات الشابة من المتميزين محليًا ودوليًا، ويمنح القبول غير المشروط للمؤهلين.هذا إلى جانب إعفاء جزئي من بعض المقررات الجامعية، واعتماد اختبارات دولية مكافئة لاختبارات القدرات والتحصيلي.ويضم البرنامج عدة مسارات، منها: التسجيل المزدوج والتأهيل المبكر، وطلبة الأولمبياد، والموهبة الخاصة، والقبول للمناهج الدولية، والتسريع في اللغة الإنجليزية.ويتيح البرنامج للطلبة المستهدفين مزايا إضافية، أبرزها: دعم تخصصي للمواهب النوعية، وبدائل عالمية لاختبارات القبول، ضمن بيئة تعليمية محفزة تسهم في رعاية التفوق والإبداع.ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق إلى زيارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على الشروط والتفاصيل وآلية التقديم.