طقس المملكة.. هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات جازان

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الأحد، أمطار غزيرة على محافظات العارضة، والريث، وهروب، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.كان أصدر المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في النظام الآلي للإنذار المبكر, اليوم، تنبيهًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على منطقة جازان.وأوضح أن الأمطار تأتي مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.وتشمل الحالة، الشرقية، الرياض، ونجران، وكذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.



ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة الباحة.