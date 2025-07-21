شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. "الأرصاد" ينبه من عوالق ترابية تؤثر على الرؤية بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3-5) كلم على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وحبونا.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.