شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تنشر تفاصيل التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس التمريض بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

#وزارة_التعليم تُعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس التمريض في جامعة الخليج بمملكة البحرين وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.



أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 20 عامًا.

أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 85% من 100% أو 3.40% من 4.

أن يكون حاصلا على معدل 80% في المواد العملية (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الرياضيات).

ألا تقل درجتي القدرات والتحصيلي عن %70.

ألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها.

أن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.

معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

الانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث.

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس التمريض في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" أن فترة التقديم من يوم الاثنين 21 يوليو 2025م، وحتى يوم الاثنين 28 يوليو 2025م، على 20 مقعدًا، ويمكن التسجيل من خلال هذا الــــــرابـــــــط.
شروط التقديموفيما يتعلق بشروط التقديم، جاءت كالآتي: