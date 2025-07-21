شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إنقاذ حياة مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

طلب المساعدة

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في أملج بمنطقة تبوك مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها.وأكدت على الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.