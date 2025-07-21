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شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إنقاذ حياة مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في أملج بمنطقة تبوك مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها.