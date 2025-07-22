شكرا لقرائتكم خبر عن للبائع والمشتري.. خطوات تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، خطوات تنفيذ خدمة مبايعة المركبات "للبائع والمشتري" عبر موقعها بكل يسر وسهولة.
ويمكن للمشتري تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر الآتي:
ويمكن للمشتري تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر الآتي:
- فتح تطبيق أبشر، واختيار "خدماتي" من القائمة الرئيسية.
- اختيار "إدارة ملكية المركبة".
- اختيار طلب المبايعة المطلوب.
- مراجعة التفاصيل وقبول الطلب إذا كنت موافق.
- إدخال معلومات حساب البنك الخاص بك، ثم معلومات الموقع الذي سيتم فيه المبايعة مثل: "المدينة والعنوان".
- مراجعة معلومات المركبة وسعر البيع قبل تأكيد القبول.
- في حال قبولك للطلب، سيتم تزويدك برقم الحساب الافتراضي الخاص بالعملية.
- حول المبلغ المتفق عليه مع البائع على الحساب الافتراضي للعملية عن طريق البنك.
- بعد إيداع المبلغ سيتم إشعار الطرفين بضرورة الالتقاء ومعاينة المركبة.
- بعدها يتم إتمام عملية الاستلام ونقل الملكية عبر تطبيق أبشر، من خلال مشاركة المشتري رمز التأكيد مع البائع.
خدمة مبايعة المركباتأما خطوات البائع عبر أبشر، جاءت كالتالي:
- فتح تطبيق أبشر، واختيار "خدماتي" من القائمة الرئيسية.
- اختيار المركبة المطلوبة، ثم اختيار مبايعة المركبات.
- إدخال رقم هوية وتاريخ ميلاد المشتري، وحدد سعر المركبة والمسافة المقطوعة بالسيارة بالكيلومتر.
- بعدها، أدخل معلومات حساب البنك الخاص بك.
- إدخال بيانات المدينة والعنوان.
- مراجعة معلومات المبايعة قبل تأكيد القبول، ثم اختر مبايعة المركبة.
- قبل إرسال الطلب، تأكد من دفع الرسوم الحكومية عبر البنك.
- بعد إرسال الطلب للمشتري، سيصل رسالة بطلب المبايعة خلال ساعة.
- بعد إيداع المبلغ، سيتم إشعار الطرفين بضرورة الالتقاء ومعاينة المركبة.
- بعد المعاينة، يدخل البائع على تطبيق أبشر والضغط على خيار "تسليم المركبة".
- وأخيرًا، يشارك المشتري رمز التأكيد مع البائع.