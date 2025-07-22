شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ، من موجة حارة و أتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الثلاثاء .

تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية . أتربة مثارة تبدأ الأتربة الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء .

يشمل التنبيه: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح.

ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ، من موجة حارة و أتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء .

تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء .

يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية .

تبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء .

يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة .

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.