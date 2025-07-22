شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
يشمل التنبيه: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح.
ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
تبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
أتربة مثارةتبدأ الأتربة الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
يشمل التنبيه: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح.
ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
تبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.