شكرا لقرائتكم خبر عن متطلبات سفر العمالة المنزلية عبر جسر الملك فهد.. 3 اشتراطات يجب استيفائها-عاجل والان نبدء بالتفاصيل



وقبل السفر عليك التأكد من استيفاء هذه المتطلبات لسهولة مرور العمالة المنزلية معك:

VISA -1 تأشيرة خروج وعودة عبر منصة "أبشر"

2- وثيقة سفر سارية الصلاحية

3 مرافقة صاحب العمل أو العائلة

سجّل جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية

وعكست الصور الحيّة الواردة من كاميرات البث المباشر على الجسر انسيابية مرورية معتادة.

ويعد تقليص زمن الانتظار إلى هذا الحد مؤشراً إيجابيًا على سلاسة الحركة المرورية، خاصة في ظل تزايد أعداد المسافرين يوميًا عبر الجسر، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنقل بين البلدين الشقيقين. الدمام - شريف احمد - يستعد الكثير من السعوديين للسفر خلال موسم الصيف إلى البحرين عبر جسر الملك فهد، وعادة ما يصطحبون معهم العمالة المنزلية.وقبل السفر عليك التأكد من استيفاء هذه المتطلبات لسهولة مرور العمالة المنزلية معك:VISA -1 تأشيرة خروج وعودة عبر منصة "أبشر"2- وثيقة سفر سارية الصلاحية3 مرافقة صاحب العمل أو العائلةسجّل جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، معدلات عبور مروري ميسّرة، إذ بلغ متوسط زمن عبور منطقة الإجراءات باتجاه البحرين 9 دقائق فقط، وهو الزمن ذاته المُسجّل لعبور المنطقة في الاتجاه المعاكس نحو السعودية.وعكست الصور الحيّة الواردة من كاميرات البث المباشر على الجسر انسيابية مرورية معتادة.ويعد تقليص زمن الانتظار إلى هذا الحد مؤشراً إيجابيًا على سلاسة الحركة المرورية، خاصة في ظل تزايد أعداد المسافرين يوميًا عبر الجسر، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنقل بين البلدين الشقيقين.

تحديث البنية التحتية

وتأتي هذه التطورات ضمن خطة استراتيجية لتحديث البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين، بهدف تعزيز تجربة العبور وتخفيف الضغط في أوقات الذروة، إلى جانب توظيف حلول تقنية متقدمة لتسريع إجراءات الدخول والخروج.

وأكدت إدارة الجسر التزامها بمواصلة تحسين الأداء التشغيلي وتقديم تجربة أكثر كفاءة وسلاسة للركاب، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة.

يُذكر أن جسر الملك فهد يُعد أحد أهم المنافذ البرية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، وتستخدمه يوميًا آلاف المركبات في التنقل بين البلدين، ما يجعل أي شائعة بشأنه محلّ اهتمام واسع وسريع الانتشار.