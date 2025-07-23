المركز الوطني للنخيل والتمور يفتح التسجيل بمنصة الأسواق الموسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح باب التسجيل بمنصة الأسواق الموسمية الالكترونية التي أطلقت في 2023م، لضبط وتنظيم حركة تداول التمور، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في الأسواق الموسمية.

ويعد التسجيل في المنصة شرطا أساسيا لممارسة العمليات البيعية في أسواق التمور الموسمية، وتقدم مجموعة من المزايا التي تسهم في تطوير عملية تداول التمور، من أبرزها: توثيق العقود والاتفاقيات الكترونيا، وحماية حقوق كل الأطراف، وتنظيم عمليات التداول، والإسهام في رفع جودة المنتجات وفق المعايير الفنية والتجارية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة حول الكميات والأسعار والأنواع، مما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، أن التفعيل الموسع لمنصة الأسواق الموسمية هذا العام، يعكس التزام المركز بتحسين بيئة التسويق الزراعي والعمليات البيعية في الأسواق الموسمية لكل الفئات المستهدفة: المزارعين والمسوقين والمشترين.

وأضاف السهلاوي أن المنصة تسهم في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية من خلال رفع كفاءة أسواق التمور الموسمية ودعم التحول الرقمي في قطاع النخيل والتمور، إضافة إلى تنشيط الأسواق المحلية وتعزيز الشفافية والحوكمة.

يذكر أن المنصة ضمت 9 أسواق موسمية وبلغ عدد المزارعين المسجلين فيها أكثر من 9 آلاف مزارع وتجاوز عدد المشترين المسجلين 12 ألف مشترٍ وبإجمالي عدد صفقات تجاوز 314 ألف صفقة في مختلف مناطق المملكة خلال العامين الماضيين.