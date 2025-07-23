شكرا لقرائتكم خبر عن "سوار الأمان".. تقنية جديدة للأطفال وكبار السن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة "سوار الأمان" المخصصة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة البصرية، التي تتيح سهولة التعرف عليهم والوصول إليهم عند الحاجة داخل المسجد الحرام.
وتُعد هذه الخدمة من الحلول الذكية التي تعزز سلامة قاصدي المسجد الحرام وتوفر لهم الطمأنينة أثناء أداء المناسك، من خلال تزويد المستفيد بسوار يوضع على المعصم يحتوي على بيانات تواصل فورية مع ذويه أو مرافقيه.
بـ This is a Twitter Status لتسهيل الوصول إليهم عند الحاجة. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA)
وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات والتقنيات تأتي في إطار التزامها بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، وضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في تقديم كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن.
وتُعد هذه الخدمة من الحلول الذكية التي تعزز سلامة قاصدي المسجد الحرام وتوفر لهم الطمأنينة أثناء أداء المناسك، من خلال تزويد المستفيد بسوار يوضع على المعصم يحتوي على بيانات تواصل فورية مع ذويه أو مرافقيه.
المسجد الحراموأوضحت الهيئة أنها توزع "سوار الأمان" في نقاط محددة داخل المسجد الحرام، أبرزها باب الملك عبدالعزيز (رقم 1)، وباب الملك فهد (رقم 79)، وذلك ضمن منظومة من الخدمات التقنية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة للعناية بضيوف الرحمن. استفد من خدمة سوار الأمان للأطفال وكبار السن
بـ This is a Twitter Status لتسهيل الوصول إليهم عند الحاجة. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA)
ضيف الرحمن |— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) July 23, 2025
استفد من خدمة سوار الأمان للأطفال وكبار السن
بـ #المسجد_الحرام لتسهيل الوصول إليهم عند الحاجة. pic.twitter.com/OkFybdaWIM
وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات والتقنيات تأتي في إطار التزامها بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، وضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في تقديم كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن.