شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كبار السن الفئة الأكثر أداءً للعمرة الواحدة خلال 12 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أداء العمرة

الأكثر إصدارًا لتصريح العمرة

أنماط العمرة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة أن الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين أصدرت تصريحًا واحدًا فقط لأداء العمرة خلال العام الهجري 1446 هـ.وتصدر الذكور إصدار التصاريح للعمرة في العام الماضي حيث بلغ عدد الرجال الذين أصدروا تصريحًا واحدًا لأداء العمرة نحو 6,15 مليون شخص.وبلغ عدد النساء اللاتي اكتفين بتصريح واحد 6,10 مليون، وهو ما يعكس أن أكثر من 12,2 مليون شخص في المجمل اكتفوا بأداء العمرة مرة واحدة في العام.وأشارت الوزارة في تقرير حديث حصلت ”اليوم" على نسخة منه فيما يخص العمرة المتكررة، عن أن تكرار العمرة لمرتين كان أيضا متصدرًا من الذكور حيث تم إصدار تصريحين لـ 520,9 ألف رجل، و416,7 ألف امرأة.أما الذين قاموا بأداء العمرة لـ 24 مرة خلال العام الواحد أب بمعدل عمرتين شهريًا، فبلغ عددهم 48 رجلًا فقط، و31 امرأة، وهي أعداد تعكس أن التكرار الكبير للعمرة يظل موجود ولكنه أقل مقارنة بالحالات الاعتيادية.وأوضحت بيانات الوزارة أن الأشخاص فوق سن الستين كانوا الأكثر إصدارًا لتصريح عمرة واحدة فقط، حيث بلغ عددهم نحو 2,4 مليون شخص، بينما كانت الفئة العمرية بين 30 و40 عامًا هي الأكثر تكرارًا لأداء العمرة خلال العام.وتعكس هذه البيانات توجهًا عامًا لدى كافة المسلمين الراغبين لأداء العمرة مرة واحدة في العام، مع وجود فئة شبابية نشطة أكثر ارتباطًا بتكرار الزيارة إلى المسجد الحرام، سواء بدافع ديني، أو لسهولة الوصول، أو بفعل الأنماط الحياتية المختلفة.كما تشير الإحصاءات إلى دور التيسيرات التقنية والرقمية المقدمة عبر تطبيق"نسك”وغيره من المنصات في تنظيم أداء العمرة وإصدار التصاريح، مما سهل للملايين الوصول إلى المشاعر المقدسة دون ازدحام أو تجاوزات.وتبرز الأرقام الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة التقنية والبيانات التحليلية في فهم أنماط العمرة وتخطيط إدارة الحشود، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة الزائر وتعزيز كفاءة الخدمات الدينية المقدمة.وكانت قد أعلنت الوزارة فور الانتهاء من موسم الحج عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447 هـ، مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة.وأكدت أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيتم عبر تطبيق ”نسك"، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.